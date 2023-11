Calcio D, Gadda: “Ravenna con voglia, grinta ed entusiasmo”

La terza vittoria consecutiva (4-1 al Mezzolara), la sesta sul terreno amico del “Benelli” è la conferma del valore della squadra di Massimo Gadda che come sempre si presenta in sala stampa con la consueta lucidità: «Un bel successo meritato anche se sicuramente meno semplice di quello che può apparire leggendo il risultato. Abbiamo approcciato bene la partita, l’abbiamo sbloccata, l’abbiamo rimessa in discussione, ma poi credo siano stati bravi i ragazzi a non disunirsi e pure rimanendo dell’idea che questa squadra possa ancora fare meglio, la cosa che mi è piaciuta di più è la voglia, la grinta e l’entusiasmo che mostrano sempre in quello che fanno».

A spezzare un po’ la gioia del risultato è la preoccupazione per l’infortunio a Rrapaj in vista del derby di domenica prossima al Morgagni di Forlì anche se il tecnico ravennate si sforza di apparire sereno.

«Al momento non siamo in grado di capire la gravità però spero non sia niente d’importante. Quello che è certo che Paolo per noi è un giocatore prezioso, però abbiamo validi sostituti per cui augurandogli che non sia nulla di serio siamo in grado di ovviare ad una sua eventuale assenza».

Dopo aver parlato del singolo Gadda ritorna sull’immagine della squadra che lo tranquillizza in chiave futura: «Ho un gruppo giovane che ha tanta voglia di lavorare e osservando come si allena la mia impressione è che possa crescere ancora tanto e questo mi rende ottimista pure consapevole che questo è un torneo durissimo e denso d’insidie».

A cominciare dalla sfida fra sette giorni con il Forlì reduce da due pesanti sconfitte.

«È una gara molto sentita dai tifosi e noi ci arriviamo come meglio non potevamo, quindi andremo a giocarci la nostra partita».