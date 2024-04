Calcio D, Domenica l’amato ex Alfonso Selleri tenterà lo sgambetto al Ravenna

Domenica il Ravenna giocherà per battere il Progresso, ma non Alfonso Selleri. Troppo forte il legame che unisce uno degli ex più amati della tifoseria giallorossa, pronta a muoversi in massa verso Corticella.

Il possibile

Selleri è reduce dalla buona partita giocata a Carpi dal Progresso, nella quale sperava di fare un piacere anche alla sua vecchia squadra: «A Carpi meritavamo qualcosa di più, poi gli emiliani sono forti e hanno vinto. Temevano la nostra forza e i nostri risultati recenti, tanto che nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi, ma la qualità alla fine purtroppo ha fatto la differenza. Al momento faremmo i play-out con la Pistoiese, ma è tutto in divenire».

Volata finale

La lunga volata alla ricerca della salvezza ormai è partita: «Noi dopo il Ravenna abbiamo Aglianese, Sammaurese e Mezzolara. Vediamo come andrà perché vorrei fare il play-out con la Pistoiese e salvarmi sul campo. Però sulla Pistoiese la Lnd avrebbe dovuto prendere provvedimenti già a dicembre, quando la gravità della situazione era già manifesta. In Serie D non debbono succedere cose simili. Tralasciando la Pistoiese, noi adesso dobbiamo pensare solo a giocare e a fare punti».

Progresso-Ravenna di domenica si giocherà a Corticella: «Ho visto il campo e fortunatamente è migliorato rispetto agli ultimi anni: a Castelmaggiore si gioca in questo periodo un torneo giovanile molto importante e partecipato e quindi dovremo giocare in campo neutro le restanti due gare».

Quella con la Sammaurese del 28 aprile si disputerà a Zola Predosa.

Vado avanti

Il futuro? Non è un’ipotesi, per una persona seria e con le idee chiare come Alfonso: «Mi sento bene e andrò avanti a giocare, non so come e non so dove, ma adesso penso solo alle ultime quattro gare ed alla salvezza del Progresso.