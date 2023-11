Calcio D, Cordaro: “A Ravenna cresco grazie a un gruppo eccezionale”

Il punto di Forlì, ancora più prezioso alla luce dei concomitanti risultati del girone, porta soprattutto la firma di Francesco Cordaro. Il portiere ormai titolare fisso per favorire il conto degli Under in casa giallorossa ha salvato infatti in diverse occasioni la porta del Ravenna quando gli avversari alla distanza si sono fatti molto pericolosi.

Con i denti

Il portiere torinese e torinista riavvolge il nastro del derby e non trova errori: «Alla fine penso che il pareggio sia stato un risultato giusto, meglio noi nel primo tempo e loro nel secondo. Quando siamo andati un po’ in difficoltà abbiamo difeso tutti il risultato con i denti, a cominciare dagli attaccanti per finire con i difensori e con me. È stata la partita nella quale sono stato più impegnato finora in campionato. Esposito nel primo tempo e Marino nel secondo hanno fatto grandi salvataggi, cose che magari in altre partite più tranquille non erano servite».

Crescita continua

Cordaro chiude il discorso ricordando una parata importante e poi concorda sui motivi della sua crescita: «La parata più difficile è stata forse quella del primo tempo, quando mi è arrivato un tiro a giro sporcato dalle condizioni del campo. Per il resto, dico che stare in un campionato con gli over ti fa crescere rapidamente, lo avevo già fatto nel torneo scorso e lo sto ripetendo con l’aiuto di un gruppo eccezionale nel quale tutti si aiutano sempre sul campo, in ogni situazione».

Tifosi speciali

Cordaro non ha rimpianti per il risultato di Forlì. Anzi, uno ce l’ha: «Portare a casa i tre punti da Forlì non era assolutamente facile, poi i biancorossi hanno preparato bene la partita e sono stati bravi. Peccato solo non aver vinto per tutti i tifosi eccezionali che erano venuti da Ravenna, perché avrebbero meritato la soddisfazione della vittoria».

Tanti assenti

Inizia la settimana che porterà il Ravenna alla visita del Progresso. Oggi arriveranno le squalifiche di Marino e Nappello, che si aggiungeranno alla terza ed ultima giornata di stop per Magnanini. Sarà poi assente sicuro l’infortunato Rrapaj, mentre verrà valutato in settimana Pavesi che manca da tempo.