Calcio D, Cipriani, il tifo per il Ravenna e i complimenti a Gadda

Festa doppia a San Mauro Pascoli per i tifosi della curva Mero formato trasferta, mai così folta in questa stagione: la vittoria netta e indiscutibile del Ravenna in primis, la visita del prossimo proprietario Ignazio Cipriani poi.

Tra i tifosi

Cipriani ha seguito la partita dalla tribuna in mezzo agli amici Davide Mandorlini, suo braccio destro in città, e Stefano Torrisi, altro grande ex giallorosso che dovrebbe far parte del nuovo assetto societario. Nell’intervallo della partita, però, Cipriani è andato in curva a salutare i tifosi al seguito, pare per accontentare la richiesta di qualche supporter che l’aveva incontrato in centro un paio di sere prima, dopo che lo stesso Cipriani era andato a cena con l’attuale proprietà del Ravenna. Ovviamente Cipriani è stato salutato con entusiasmo dai tifosi, alcuni dei quali l’hanno ringraziato per avere creato, assieme ai grandi risultati della squadra, un clima assolutamente positivo nell’ambiente. Uno di loro ha anche scherzato con il prossimo proprietario del Ravenna dicendo che nel 100 per cento delle quote da rilevare forse non ci sarà la sua, poi Cipriani ha salutato ed è tornato in tribuna ad ammirare il grande secondo tempo del Ravenna. Alla fine della partita, l’imprenditore è andato nei pressi dello spogliatoio dove si è complimentato anche con il tecnico Gadda.

Eurogol Sabbatani

In precedenza, lo straordinario gol di Sabbatani aveva sbloccato la partita esaltando la curva e lo stesso Cipriani: «È stato un bel gol, Esposito ha fatto un grande lancio come sempre - racconta Sabbatani - e avendo un po’ di spazio ho deciso di tirare pur senza avere la visione esatta della porta. È andata bene e del resto in questo momento mi sento molto bene, dopo un inizio nel quale dovevo ambientarmi nella categoria. San Mauro è un campo difficile e sapevamo che non dovevamo cedere un metro, l’abbiamo fatto imponendo il nostro gioco. Ringrazio anche i tifosi che ci hanno fatto sentire in casa nostra, ora dobbiamo continuare così, lavorando sempre al massimo come stiamo facendo dall’inizio della stagione».