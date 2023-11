Calcio D, Campagna più Alluci e la mediana del Ravenna non va in sofferenza

Stante l’assenza di Paolo Rrapaj, che non si prospetta peraltro breve, le chiavi del centrocampo giallorosso sono affidate stabilmente a Simone Campagna e a Matteo Alluci. Una coppia comunque bene assortita, che nel derby giocato domenica a Forlì ha retto bene l’urto dei padroni di casa nel primo tempo ed ha sofferto un po’ nel finale, al pari di tutto il Ravenna del resto. Adesso Campagna ed Alluci si stanno preparando per andare all’assalto del Progresso, in una partita dai tanti assenti in casa giallorossa.

Ok, l’intesa è giusta

Simone Campagna è sceso in campo al Morgagni stringendo i denti per un problema fisico dovuto a un paio di infortuni: «Avevo rimediato due colpi nello stesso punto contro la Sammaurese prima e contro il Mezzolara poi. Per questo motivo la settimana scorsa sono rimasto fermo quattro giorni, rientrando in gruppo solo per le sedute di venerdì e sabato. A Forlì non potevo e non volevo mancare, quindi ho cercato di non pensare al dolore, e con Alluci mi sono trovato bene facendo in pratica le stesse cose che faccio abitualmente in coppia con Rrapaj».

Restando al derby di Forlì, questa è la disamina di Alluci: «È stata una partita complicata - ammette con onestà e lucidità - abbiamo giocato un buon primo tempo, cercando il gol, poi siamo calati e il Forlì è cresciuto. Siamo contenti comunque del pareggio, in certe occasioni è fondamentale non perdere».

Con i tifosi

Messo in archivio il match del Morgagni, adesso in casa Ravenna si pensa al Progresso, in arrivo domenica al Benelli: «Avremo tante assenze (squalifiche in arrivo per Nappello e Marino, ndr) - spiega Alluci - ma stiamo preparando bene una partita nella quale l’impatto mentale e agonistico saranno fondamentali. Cercheremo come sempre di fare la gara dal primo minuto, imponendo il nostro gioco».

Palla di nuovo a Campagna, che mette l’accento sull’entusiasmo che arriva dai tifosi: «La carica che tantissimi tifosi ci hanno dato a Forlì è stata notevole e anche contro il Progresso ci daranno una mano importante per conquistare tre punti».