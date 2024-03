Calcio D, Alluci si fida in pieno del Ravenna: «Abbiamo ritrovato compattezza»

Quando il gioco si fa duro, Matteo Alluci non si tira mai indietro. Il centrocampista è stato chiamato in causa anche in casa del Sangiuliano City, in una gara nella quale la posta in palio non era banale, ed è pronto anche per l’arrivo del Victor San Marino, in una partita sulla quale peseranno le condizioni del terreno del Benelli.

Buon pari

Alluci archivia così la gara in terra milanese: «È stata una partita tosta e difficile ma siamo riusciti a ritrovare la compattezza che ci mancava da qualche gara ed era fondamentale in un campo così insidioso come quello del Sangiuliano. Il pareggio ci soddisfa e ci ha resi contenti, ma non ci siamo accontentati: un paio di occasioni per prova a vincere le abbiamo create anche noi».

Senza paura contro i Titani

Alluci guarda avanti senza pressioni: «L’avvicinarsi delle altre squadre non deve fare cambiare quella che è la nostra idea: dobbiamo pensare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Il Ravenna deve fare quello che ha sempre fatto con serenità. A partire dal Victor San Marino, una squadra forte, con ottimi giocatori e che gioca un buon calcio. Dovremo tenere l’attenzione alta per 100 minuti e andare più forte di loro, uscire dal campo senza nessun rimpianto».

Gadda senza tre squalificati

In casa Ravenna sono sotto osservazione le condizioni di Spezzano, che cercherà di recuperare dall’infortunio che gli è occorso domenica. Assenti sicuri gli squalificati Agnelli, Magnanini e Diallo, tornerà Sabbatani.