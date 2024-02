Calcio D, Alluci: “Ravenna, lo spirito c’è”

Raccoglie, Matteo Alluci, il testimone da Simone Campagna. Il primo torna dopo il turno di squalifica, il secondo esce per lo stesso motivo. In una circostanza complicata all’inizio di un mese complicato, perché il Ravenna nelle prossime quattro giornate affronterà in trasferta il Corticella e l’insidioso Sangiuliano City, mentre al Benelli riceverà Lentigione e Victor San Marino.

Ripartire subito

Senza pensare troppo avanti, Alluci si farà trovare pronto per la sfida di Corticella che la freccia in su degli avversari e le condizioni del terreno di gioco indicano come rischiosa: «Contro il Fanfulla, da fuori ho visto una partita sempre gestita dal Ravenna. Una partita che le disattenzioni sulle palle inattive hanno complicato. Anche in 9 contro 10 potevamo recuperarla. Comunque questa sconfitta non ci ha complicato le cose: ci siamo parlati subito e in settimana ci siamo allenati con il solito spirito e la stessa voglia».

Rotta su Corticella

La preparazione al match di domani procede quindi all’insegna della volontà di riscatto immediato: «Da martedì non abbiamo altro pensiero, stiamo preparando la gara nel modo migliore. Giocheremo su un campo di dimensioni ridotte che avvantaggia il Corticella, ma noi saremo determinati a vincere».

Dal campo

Mentre in centrocampo Alluci prenderà il posto di Campagna, c’è incertezza per quanto riguarda il reparto d’attacco: squalificato Sabbatani, a fare coppia con Diallo sarà uno tra Pavesi, Tirelli e Varriale.