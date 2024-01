Calcio D, a Ravenna Agnelli aspetta il Fanfulla: “Ci faremo trovare pronti”

Una domenica da ex per Umberto Agnelli, che vestito di giallorosso aspetta gli ex compagni del Fanfulla per un match affatto banale per entrambe le squadre e soprattutto per la classifica del Ravenna capolista.

Bei ricordi

Al Benelli arriverà quindi un Fanfulla che, a fronte dell’undicesima posizione in classifica, vanta l’invidiabile record di essere tuttora imbattuto nelle partite in trasferta: «A Lodi sono stato due anni e mezzo e ho conosciuto diverse persone alle quali sono ancora molto legato. È stato bello rivederli per la gara di andata, ora li incontrerò nuovamente domenica prossima. Ho visto che il Fanfulla non ha mai perso fuori casa ma non ho un’ipotesi precisa, però ricordo che anche nello scorso campionato trovammo più difficoltà nelle partite in casa. Il Fanfulla è una squadra organizzata e, nonostante abbia un’età media piuttosto bassa, è anche molto coraggioso e infatti costruisce il gioco dal basso. Il Ravenna ha però le qualità necessarie per riuscire a vincere».

Due ruoli

Da tempo Agnelli si sdoppia e, all’occorrenza, passa dal ruolo di difensore destro a quello di centrocampista di una linea a quattro: «Non sto soffrendo l’alternanza tra difesa e centrocampo, anzi rappresenta uno stimolo per migliorare e curare ogni aspetto. Ci avviciniamo alla prossima partita con la solita abnegazione e determinazione. Il Fanfulla potrebbe crearci qualche problema ma ci faremo trovare pronti»