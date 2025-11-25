Calcio coppa Italia serie C, Il Ravenna cerca il pass per i quarti con l’Arzignano

Talvolta gli impegni infrasettimanali di Coppa vengono considerati più o meno alla stregua di un impaccio rispetto agli obiettivi di campionato. Il Ravenna e Marco Marchionni hanno convinto tutti in modo diverso, non perché molti uomini chiave non vengano comunque risparmiati ma perché chi li sostituisce dà sempre il massimo. Questa miscela si è rivelata davvero azzeccata nella scorsa stagione, perché il Ravenna ha vinto con la Coppa Italia di serie D il primo trofeo della sua storia, mentre in questo momento il canovaccio in quella di C sembra lo stesso: riposo per molti, consistenza di squadra e di motivazioni a mille.