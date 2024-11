Nel momento in cui è stato ormai lanciato l’inseguimento al Tau Altopascio, in arrivo proprio domenica prossima al Benelli, per il Ravenna c’è da sbrogliare anche la matassa dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, oggi alle 14.30 a Lentigione. Ma ciò non significa che si tratti di un contrattempo, perchè la rosa è stata costruita senza badare ad alcuna spesa dalla società e quindi vedere all’opera tutti assieme chi scende raramente in campo di recente può essere quasi un vantaggio. Ecco perchè i giallorossi cercheranno oggi di fare un altro passo avanti e guadagnare gli ottavi contro la vincente di Vigor Senigallia-Castelfidardo. Come? Certamente con una formazione molto simile a quella che ha battuto il Fossombrone sette giorni fa, anche se Di Renzo viene da due gare in tre giorni come Lo Bosco, Manuzzi non ha problemi importanti ma oggi non verrà rischiato come del resto Nappello, che avrebbe giocato sicuramente senza un risentimento ad un polpaccio.

Obiettivo importante

Marco Marchionni, al di là dell’importante partita di campionato in arrivo, non trascura affatto la Coppa: «Una squadra di livello e con una rosa importante come il Ravenna non può che puntare a tutti gli obiettivi, Coppa Italia inclusa. Affrontiamo una squadra che sa giocare a calcio e con un allenatore valido, non so se farà turn over ma dobbiamo pensare solo a noi ed in questo senso mi conforta il fatto che tutti i giocatori della rosa siano sempre positivi e vogliosi di lavorare al meglio e scendere in campo per dimostrare quello che valgono».

Ecco Aboameng

Il Ravenna ha ufficializzato ieri l’ingaggio del difensore ghanese Frank Aboameng: «Sono contento di essere a Ravenna e anche tranquillo di poter dare il mio contributo alla squadra. Con Marchionni ho vinto un campionato a Novara e so bene cosa vuole dai suoi giocatori. Io ho iniziato nella scuola calcio dell’Inter, poi sono passato al Novara, quindi in Svizzera e di recente al Gozzano. Penso di essere un difensore particolare, con la capacità di capire quando il reparto è in difficoltà e stringere nella difesa a tre, sono un centrale e posso fare la fascia in caso di necessità perché preferisco fare il braccetto di sinistra. Nei primi giorni a Ravenna sono rimasto impressionato dalla solidità di un gruppo molto affiatato che mi ha messo subito a mio agio».

La formazione