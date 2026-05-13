Play-off, Fischnaller gol: il Ravenna riprende il Cittadella e vola ai quarti di finale (1-1)

Con due pareggi il Ravenna passa il turno ed è tra le otto formazioni che si giocheranno la promozione in Serie B. Ma quanta paura nella gara di ritorno con il Cittadella perché la squadra di Mandorlini si è trovata a rincorrere dopo la rete di Vita al minuto 37. Poi, come al solito, ci ha pensato Fischnaller a scacciare le streghe segnando al 72’ il gol qualificazione dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata.

Domani alle ore 12 il sorteggio dei quarti di finale: i giallorossi, teste di serie insieme a Brescia, Ascoli e Catania, sfideranno una squadra tra Casarano, Lecco, Potenza e Salernitana