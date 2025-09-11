Braida, saggezza al servizio del Ravenna: “Finora ho notato troppi alti e bassi”

Potrebbe sembrare una sorta di grillo parlante di collodiana memoria, ma lui è tutta un’altra cosa. Più attuale, meno prosaica. Ariedo Braida più che altro è il grande saggio sul quale la proprietà del Ravenna può contare ogni giorno, visti i quintali di talento e di esperienza che ha portato in dote a Ravenna dopo una carriera lunga e prestigiosa. Non è un caso che martedì ci fosse proprio lui a rappresentare il club al meeting che le società di Serie C hanno avuto alla Casa dello Sport di Sky a Rogoredo.