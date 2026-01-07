Braida lascia il Ravenna per gli Emirati Arabi? Il club giallorosso smentisce

Ariedo Braida lascia il Ravenna per un club di B degli Emirati Arabi? Una foto postata dal Forte Virtus Fc ha avviato una serie di voci su un possibile addio alla Romagna del vice presidente ma il club giallorosso ha smentito. Braida è in vacanza negli Emirati Arabi e nei giorni scorsi si è limitato a una semplice visita di cortesia al club allenato da Andrea Tedesco. “Il Ravenna Fc - si legge in una nota - smentisce le notizie circolate nelle ultime ore riguardanti un presunto incarico del vicepresidente Ariedo Braida presso la società FC Forte Virtus di Dubai. La presenza del vicepresidente Braida è stata limitata a una visita di natura esclusivamente informale, senza alcun seguito o coinvolgimento professionale. Ariedo Braida è pienamente focalizzato sul progetto sportivo del Ravenna FC, al quale continua a dedicare il proprio impegno”.