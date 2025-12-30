Braida dà le indicazioni al Ravenna in vista del girone di ritorno: «Serviranno umiltà e spirito di battaglia»

Natale è appena andato, dovendo però scegliere l’identikit ideale del beniamino di grandi e piccini di questi tempi i tifosi del Ravenna voterebbero senza dubbio per Ariedo Braida. L’ex dirigente di Milan e Barcellona, del resto, oltre ad essersi tuffato nella nuova avventura, lontana anni luce dai palcoscenici che aveva sempre frequentato nei decenni passati, ha portato a Ravenna una dose inestimabile di esperienza e sapienza calcistica in una società giovanissima e ambiziosa, oltre ad avere avuto (con ogni probabilità) un peso importante al momento del ripescaggio dovuto alle vicissitudini del Brescia.