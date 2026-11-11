Braida, avvertimento al Ravenna: «Pensiamo agli obiettivi primari»

E’ la settimana di febbre Ronaldinho. Il Pallone d’Oro arriverà a Ravenna venerdì mattina, al momento non sono previsti incontri con la stampa e invece due allenamenti. Ovviamente a porte chiuse, non solo per motivi di ordine pubblico ma anche perché il Ravenna nei due giorni che precedono una partita si allena sempre a porte chiuse. Comunque c’è un’agitazione totale, non limitata al mondo del calcio ma anche del costume e dell’evento mondano, cosa che fa certamente molto bene alla città e che comunque interessa ai tifosi molto meno del risultato del derby contro il Forlì. E’ comunque sempre la settimana giusta per consultare la massima espressione di esperienza e saggezza, particolarmente circostanziata tra l’altro perché parliamo di uno che ha fattivamente contribuito a portare Ronaldinho in Italia ai tempi d’oro.

Nessuna distrazione

Parola, quindi, ad Ariedo Braida, che al di là di Ronaldinho e del suo rapporto personale con il Brasile prima di tutto vuole pensare al campionato: «In questo momento - dice appunto il vicepresidente giallorosso -, bisogna essere bravi a lavorare sui due aspetti e a lavorare in particolare molto bene sul cervello. Parliamo di due situazioni molto importanti perché il fatto che Ronaldinho abbia deciso di tornare in campo e con la maglia del Ravenna è una cosa che dà grandissimo lustro alla società ed alla città tutta, e questo non può essere messo in discussione. Però, sotto l’altro aspetto, dico che la squadra deve restare concentratissima sulla gara, perché le distrazioni si pagano sempre. Non dobbiamo farci trascinare a una sensazione di rilassamento, serve stare determinati e voler vincere la partita. Bisogna stare in guardia perché non debbono esserci assolutamente scuse se l’approccio non sarà massimale».

Partita fondamentale