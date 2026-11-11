Braida, avvertimento al Ravenna: «Pensiamo agli obiettivi primari»

Ravenna Calcio
Il vice presidente del Ravenna, Ariedo Braida con Ronaldinho durante la presentazione ufficiale del campione brasiliano foto massimo fiorentini
Il vice presidente del Ravenna, Ariedo Braida con Ronaldinho durante la presentazione ufficiale del campione brasiliano foto massimo fiorentini

E’ la settimana di febbre Ronaldinho. Il Pallone d’Oro arriverà a Ravenna venerdì mattina, al momento non sono previsti incontri con la stampa e invece due allenamenti. Ovviamente a porte chiuse, non solo per motivi di ordine pubblico ma anche perché il Ravenna nei due giorni che precedono una partita si allena sempre a porte chiuse. Comunque c’è un’agitazione totale, non limitata al mondo del calcio ma anche del costume e dell’evento mondano, cosa che fa certamente molto bene alla città e che comunque interessa ai tifosi molto meno del risultato del derby contro il Forlì. E’ comunque sempre la settimana giusta per consultare la massima espressione di esperienza e saggezza, particolarmente circostanziata tra l’altro perché parliamo di uno che ha fattivamente contribuito a portare Ronaldinho in Italia ai tempi d’oro.

Nessuna distrazione

Parola, quindi, ad Ariedo Braida, che al di là di Ronaldinho e del suo rapporto personale con il Brasile prima di tutto vuole pensare al campionato: «In questo momento - dice appunto il vicepresidente giallorosso -, bisogna essere bravi a lavorare sui due aspetti e a lavorare in particolare molto bene sul cervello. Parliamo di due situazioni molto importanti perché il fatto che Ronaldinho abbia deciso di tornare in campo e con la maglia del Ravenna è una cosa che dà grandissimo lustro alla società ed alla città tutta, e questo non può essere messo in discussione. Però, sotto l’altro aspetto, dico che la squadra deve restare concentratissima sulla gara, perché le distrazioni si pagano sempre. Non dobbiamo farci trascinare a una sensazione di rilassamento, serve stare determinati e voler vincere la partita. Bisogna stare in guardia perché non debbono esserci assolutamente scuse se l’approccio non sarà massimale».

Partita fondamentale

L’affare Ronaldinho è stato possibile sia per l’amicizia che lega il Pallone d’oro al presidente Cipriani e al responsabile delle relazioni esterne Lorenzo Tonetti, anche per altri canali, come spiega Braida prima di tornare a parlare del derby di domenica prossima: «Certamente è stato decisivo il fratello di Ronaldinho, Roberto De Assis (a Ravenna sia per la presentazione della squadra che un mese fa, quando è stato in visita al Benelli, ndr), lui è stato fondamentale nell’operazione anche perchè senza la sua opinione Ronaldinho non prende importanti decisioni. A parte questo, resta il fatto della grande importanza della gara di domenica, che va al di là della presenza di Ronaldinho e del fatto che si tratto di un derby romagnolo. Voglio, ripeto, che si pensi ai nostri obiettivi primari in questa settimana, quindi attenzione, concentrazione e preparazione massima della partita. Proprio per seguire bene anche tutta la vigilia dovrei arrivare a Ravenna già sabato. Ero tornato dopo l’intervento chirurgico per la gara con il Pineto, poi non sono andato a Sestri Levante perché le condizioni del meteo mi hanno consigliato di stare a casa. Non sarà certamente questa volta, per tanti buoni motivi».

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