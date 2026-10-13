Biglietti Ravenna-Spezia: prevendita e prezzi per il big-match di domenica

Dalle 15 di oggi, martedì 13 ottobre, parte la prevendita per il big-match Ravenna-Spezia di domenica (fischio di inizio ore 14,30). La fase di prevendita, sarà attiva presso i punti vendita fisici Ticketone o direttamente online collegandosi al sito: https://ravennafc.ticketone.it/catalog
Il giorno della gara i botteghini saranno aperti dalle ore 13 salvo esaurimento dei biglietti disponibili
Punto vendita Ticketone in città: bar Tabacchi Revenge, via Aldo Bozzi, 5 Ravenna. Tel +39 0544 401128 - Barrevenge@gmail.com. Lun-Sab: 06.00/19,30 Dom: chiuso