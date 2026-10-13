Biglietti Ravenna-Spezia: prevendita e prezzi per il big-match di domenica

Il giorno della gara i botteghini saranno aperti dalle ore 13 salvo esaurimento dei biglietti disponibili

Dalle 15 di oggi, martedì 13 ottobre, parte la prevendita per il big-match Ravenna-Spezia di domenica (fischio di inizio ore 14,30). La fase di prevendita, sarà attiva presso i punti vendita fisici Ticketone o direttamente online collegandosi al sito: https://ravennafc.ticketone.it/catalog

I bambini al di sotto dei 3 anni che stanno in braccio possono entrare a titolo gratuito senza necessità di acquistare un titolo.

TRIBUNA CORVETTA: Intero 40,00, Ridotto (Donne e Over): 35,00, Under14: 10,00

TRIBUNA LATERALE: Intero 30,00, Ridotto (Donne e Over): 26,00, Under14: 7,00

TRIBUNA INFERIORE (ex parterre): Intero 21,00, Ridotto (Donne e Over): 18,00 Young: 7,00, Under14: 5,00

CURVA MERO: Intero 13,00, Ridotto (Donne e Over): 11,00 Young: 7,00, Under14: 5,00

Prezzi in prevendita (al netto di oneri e diritti):

La prevendita per il settore ospiti (627 posti) aprirà alle ore 15 di mercoledì 14 ottobre e terminerà alle ore 19 di sabato 17 ottobre.

I prezzi (al netto di oneri e diritti). Intero: 13 euro. Ridotto (Donne e Over 65): 11 euro. Young (14-23 anni): 7 euro. Under14 (sotto i 14 anni in abbinamento ad un adulto): 5 euro. Domenica giorno della gara, non sarà possibile acquistare titoli di accesso allo stadio.