Biglietti Carpi-Ravenna: settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi tesserati

Martedì 23 settembre alle 20.30 si gioca Carpi-Ravenna e per motivi di sicurezza è stata disposta la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Ravenna solo per il settore ospiti e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Ravenna Football Club 1913.

Limitazioni anche per i tifosi del Perugia per Ravenna-Perugia di venerdì 19 settembre (ore 20.30): con vendita dei tagliandi ai sostenitori biancorossi solo per il settore ospiti e riservata ai residenti della provincia di Perugia.