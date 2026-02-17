Bianconi è l’emblema del cambiamento di rotta del Ravenna: “Ho chiuso l’azione dopo averla impostata”

Andrea Mandorlini non ha la bacchetta magica e di conseguenza non è Mago Merlino, perché in due giorni e con un solo allenamento alle spalle non poteva certo pretendere di effettuare grandi manovre per ridare l’identità smarrita al Ravenna visto a Terni. Certamente ha però ridato fiducia al gruppo, chiesto e ottenuto solidità e sistemato alcune situazioni tattiche senza effettuare sconvolgimenti soprattutto in merito a qualche dubbio che aveva accompagnato l’ultima gestione di Marchionni, confermando la difesa a tre e lasciando in panchina Viola, che sarebbe magari subentrato se la partita avesse preso un’altra direzione. In sostanza, Mandorlini ci ha messo del suo eccome, però il dubbio sulla trasformazione del Ravenna in soli tre giorni, passando dalla peggiore uscita stagionale ad una delle migliori (pur lasciando palla alla Juve Next Gen per il 70 per cento della partita e a parte il primo quarto d’ora), a molti sarà rimasto.