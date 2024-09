Biagi al centro del Ravenna: “Ma non sono ancora al meglio”

Sono bastate poche partite al popolo giallorosso per capire l’importanza di avere nella propria squadra Simone Biagi. Se il centrocampo costruito sul mercato da Davide Mandorlini è un reparto di lusso, Biagi rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta tra i nuovi arrivati. Giocatore di intelligenza tattica e spessore tecnico, l’ex Montevarchi si sta rivelando un caposaldo dell’undici disegnato da Antonioli.

Migliorare

Eppure, anche dopo l’ottima ora di gioco disputata a San Mauro Pascoli, Biagi si lascia andare a qualche rilievo sulla propria prestazione: «Ho corso tanto - dice - e giocato tutto sommato bene, come era successo anche contro il Prato. Domenica scorsa eravamo arrabbiati dopo la strana sconfitta con il Prato, adesso va meglio perché sono arrivate la vittoria e un’altra buona prova. Ad ogni modo, visto il nostro potenziale, dovremo sempre migliorare».

Biagi si era presentato al Macrelli reduce da una settimana con qualche problema fisico: «Ho sofferto per un piccolo problema alla schiena e sono uscito prima per quel motivo e per non forzare, visto come si era messa la partita. Ad ogni modo, con questo modulo mi trovo bene, anche perché posso giocare in tutti i ruoli di questo centrocampo. Non sono ragionevolmente ancora al meglio e devo sbagliare un pochino di meno in fase di impostazione».

Il meglio, insomma, deve ancora venire.

