Autoritario, anzi no, poco brillante: qual è il vero volto del Ravenna?

Forlì non porta bene al Ravenna, adesso è un dato di fatto. Passi per la partita della primavera scorsa, che aveva visto i padroni di casa giocare meglio e i giallorossi svegliarsi troppo tardi. Il posticipo di lunedì, invece, ha mostrato un Ravenna più intraprendente e determinato nel primo tempo ma poi poco lucido dopo il gol subìto in occasione dell’unica opportunità concessa al Forlì. Da qui a domenica terrà banco nella tifoseria giallorossa un dubbio amletico: il vero Ravenna è quello autoritario e concreto visto contro Cittadella e Campobasso oppure quello non negativo ma comunque meno brillante, soprattutto di testa, che ha perso il derby?

La verità forse sta in mezzo al guado, come spesso succede, però è logico che in questo momento il Ravenna debba mettere ancora a punto i meccanismi di una squadra rivoltata come un calzino e stia concretizzando molto meno di quanto prodotto in sede di manovra. Motti, infatti, ha già fatto vedere che il salto nel professionismo, novità assoluta per lui, è stato assorbito alla grande, però all’attaccante toscano manca un compagno all’altezza. Non che Spini non si sia comportato bene finora, anzi, ma non è una punta di ruolo come Luciani e tra poco Okaka, ovvero gente che oltre a conoscere la via del gol accentra le attenzioni delle difese avversarie e può distoglierle dalle marcature strette finora attuate su Motti.

La difesa preoccupa invece poco, perché le alternative ai tre attuali titolari e quindi Bianconi e Donati sono garantite. Quanto al centrocampo, unisce talento e fisicità però dovrà cercare anche di offrire alla causa un contributo in segnature che finora è arrivato solo da Tenkorang.