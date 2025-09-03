Autoritario, anzi no, poco brillante: qual è il vero volto del Ravenna?

Il tecnico laziale mette così in archivio la sua seconda sconfitta a Forlì. «Non c’è stato niente da raccogliere purtroppo, secondo me comunque abbiamo fatto una buona gara in tema di non possesso tanto che loro hanno avuto pochissime occasioni. Siamo stati meno bravi in sede di possesso invece, perché dovevamo sfruttare meglio le opportunità create. Sono dispiaciuto per il gol che abbiamo preso, arrivato su una situazione che avevamo preparato, Avremmo meritato il pareggio ma è inutile dirlo visto che abbiamo perso. Con un attaccante in più abbiamo cambiato il sistema di gioco e i ragazzi hanno risposto bene, dispiace aver perso una partita che avrebbe dato continuità agli ultimi risultati, però giocando così penso ne perderemo poche e dispiace che i ragazzi abbiano finito la gara dispiaciuti e quasi arrabbiati per non aver raccolto di più. Però era solo la seconda partita di campionato, non dobbiamo dimenticarlo».© RIPRODUZIONE RISERVATA