Attento Ravenna: la Vis Pesaro non perde in casa da 7 mesi

Ultima partita, questa sera a Pesaro, di un 2025 senza dubbio da ricordare per il Ravenna. Come mettere la classica ciliegina sulla torta? Risposta facile, intento meno. Perché se vincessero oggi i giallorossi chiuderebbero l’anno e il girone di andata quanto meno alla pari con l’Arezzo, se i toscani vinceranno sia questa sera che tra una settimana, quando il Ravenna starà fermo per l’esclusione del Rimini. Facile a dirsi, meno a riuscirci prima di tutto per un dato statistico, cioè che allo stadio Benelli, omonimo del campo ravennate, la Vis Pesaro non perde da sette mesi. Ci sarà sempre una prima volta, questo sì. Per riuscirci, il Ravenna dovrà esprimersi in maniera più continua rispetto alle ultime uscite, perché sia con il Gubbio che con il Pontedera, ma in parte anche a Livorno, ha espresso una continuità di gioco e di manovra minore a quanto ha abituato.