Ascoli-Ravenna di lunedì 9 marzo: limitazioni per i tifosi giallorossi

Dalle ore 16 di mercoledì 4 marzo saranno in vendita i biglietti per assistere al match Ascoli-Ravenna in programma lunedì 9 marzo alle ore 20.30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca. I biglietti saranno acquistabili nei punti vendita ticketone e online su ticketone.it. Ci sono però limitazioni per quanto riguarda i tifosi giallorossi desiderosi di seguire la squadra nelle Marche: i residenti nella provincia di Ravenna potranno infatti acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Ravenna. Non è consentito cedere il titolo d’ingresso.