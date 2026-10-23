Arriva anche l’annuncio del Ravenna: «Il ritorno è reale: la magia di Ronaldinho il 15 novembre al Benelli»

Dopo l’annuncio fatto in mattinata a Fattore R di Rimini dal sindaco Alessandro Barattoni, ecco il comunicato del Ravenna Fc che ufficializza il ritorno in campo di Ronaldinho a 46 anni in Ravenna-Forlì.

Ecco il comunicato: “Il ritorno è reale: la magia di Ronaldinho il 15 novembre al Benelli. L’attesa ha una data: domenica 15 novembre alle ore 17.30, la leggenda brasiliana vestirà la maglia del Ravenna Fc nel derby contro il Forlì. Un appuntamento che porterà gli occhi del mondo sullo stadio Bruno Benelli. Tutto il mondo del calcio credeva fosse troppo bello per essere vero, invece possiamo ufficialmente annunciare un grande ritorno. Quello della magia, del sorriso, di un talento capace di far innamorare generazioni di appassionati, al di là dei colori e della fede calcistica. Il Ravenna FC annuncia che Ronaldinho tornerà in campo in un match ufficiale di campionato il 15 novembre, alle ore 17.30, allo Stadio Bruno Benelli. Il campione brasiliano si unirà ai compagni in maglia giallorossa per una sfida che rende questo momento ancora più speciale: il derby Ravenna–Forlì. Dall’annuncio di Miami, che ha fatto il giro del mondo, all’abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo scorso 20 agosto, l’attesa è cresciuta tra entusiasmo, curiosità e incredulità. L’idea del presidente Cipriani che ha acceso l’immaginazione dei tifosi e alimentato il dibattito ben oltre i confini italiani diventa ora un appuntamento concreto. Ronaldinho giocherà al Benelli, aprendo un nuovo capitolo di una storia che continua a sorprendere. Ci sono calciatori che si ricordano per ciò che hanno vinto e altri anche per ciò che hanno fatto provare. Ronaldinho appartiene a quella rara categoria di campioni capaci di trasformare il calcio in felicità: un gesto inatteso, un’invenzione, un sorriso che ha unito stadi e generazioni. Il 15 novembre quella stessa emozione incontrerà la passione giallorossa e l’atmosfera di un derby profondamente sentito dalla città. Per Ravenna sarà una giornata destinata a entrare nella memoria del club e dei suoi tifosi. Per gli appassionati di tutto il mondo, l’occasione di ritrovare in campo uno dei protagonisti più amati della storia del calcio. La data da segnare sul calendario è il 15 novembre, ore 17.30: Ravenna–Forlì, Stadio Bruno Benelli”.

Il Ravenna Fc fa sapere che le modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate prossimamente. Intanto un euforico presidente Ignazio Cipriani dice: «Ci dicevano che era impossibile. Il 15 novembre Ronaldinho scenderà in campo al Benelli, con la nostra maglia, addirittura in un match così importante come il derby con il Forlì. Ci abbiamo creduto fin dal primo giorno e, grazie alla passione e al lavoro di tutto il nostro team, abbiamo trasformato un’idea che sembrava irrealizzabile in un appuntamento che ora tutto il mondo aspetta. È un risultato che ci rende orgogliosi e che vogliamo condividere con tutti i tifosi. Non vediamo l’ora di tornare ad ammirare uno dei più grandi campioni della storia del calcio regalare magie sul campo: il primo Pallone d’Oro a vestire la maglia del Ravenna Fc».