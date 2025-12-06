Arezzo sconfitto a Livorno, Ravenna all’assalto del Pontedera per andare in fuga

Dopo la sconfitta dell’Arezzo a Livorno (2-1), c’è l’occasione di andare in fuga in vetta per i giallorossi. Il Ravenna cerca punti molto importanti domenica (ore 17.30) al Benelli contro il Pontedera. Così il tecnico giallorosso Marco Marchionni alla vigilia: “In dubbio Corsinelli per una botta, poi valuteremo se rischiarlo o meno. Gli altri ci sono tutti, compreso Motti che ha recuperato. Veniamo da una bella settimana di lavoro e sono contento. Il Pontedera? È una squadra reduce dal cambio di allenatore, quindi avrà qualche stimolo in più. Credo che domenica il Ravenna debba decidere quello che succederà, mettendo subito in campo la voglia di determinare la partita con l’atteggiamento giusto. Dobbiamo affrontarla come una finale, senza dare nulla per scontato”.