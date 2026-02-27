Arezzo-Ravenna con oltre 400 tifosi giallorossi già prenoati

Prosegue sul terreno di Pisignano, scelto dal Ravenna viste le condizioni imperfette del campo di Glorie, la marcia di avvicinamento del Ravenna al big match di domenica ad Arezzo (ore 17.30). La squadra di Andrea Mandorlini, infatti, dopo l’allenamento di ieri tornerà a Pisignano per la seduta di questa mattina mentre per la rifinitura di domani si valuterà se continuare sul quel campo oppure se spostarsi al Benelli. Sicuri assenti per il big-match Di Marco, Falbo e Viola, mentre Motti è tornato in gruppo martedì dopo la lunga assenza dovuta prima alla pubalgia poi alla frattura del coccige e potrebbe rientrare nell’elenco dei convocati per la partita di Arezzo. Rientrano dal turno di squalifica Anacoura, Bani e Okaka e torna pienamente disponibile anche Donati, rivisto nel finale contro la Sambenedettese dopo lo stiramento: Mandorlini avrà quindi l’imbarazzo della scelta.

Intanto continua su buoni livelli la prevendita per il settore ospiti dello stadio aretino. Infatti alle 20 di ieri erano stati superati i 400 biglietti venduti per il settore destinato ai tifosi giallorossi.