Antonioli entusiasta del Ravenna: “Questa è la mia squadra migliore degli ultimi anni” VIDEO

“Qui è partita la mia carriera da giocatore e qui parte la mia carriera da dirigente”. Parte così un emozionato Davide Mandorlini alla vigilia del primo allenamento del nuovo Ravenna: “Sono molto legato a questa città e a questi colori - ha detto il diesse - e sono felice di questa avventura”.

Accanto a lui il tecnico Mauro Antonioli: “Tornare qui dopo avere vinto un campionato e sfiorando i play-off in Lega Pro è bellissimo. Torno in una piazza che ha fame di calcio e ha obiettivi importanti. Non sono di Ravenna come Davide, ma ho Ravenna nel cuore. Sulla carta questa è la migliore che ho potuto allenare negli ultimi anni. Fra l’altro avremo la presenza anche di Braida e quindi confrontarsi con un personaggio del genere per noi sarà un onore è un piacere. Per quanto riguarda il progetto tattico, siccome non intendo buttare via quello che è stato fatto di buono l’anno scorso con la conferma di una parte del gruppo andremo avanti inizialmente con quella impostazione per poi eventualmente variare in corso d’opera”.

Relativamente alla rosa a disposizione, piena di under di valore, Mandorlini si è espresso così “Abbiamo perso degli elementi importanti come Cordaro, Marino, Mancini e Spezzano: giocatori che hanno fatto molto bene e che sarebbero stato riconfermati, ma siccome la lega Pro aveva un altro appeal è comprensibile abbiano fatto un’altra scelta e quindi siamo andati a scegliere degli under già pronti avendo alle spalle campionati in serie D disputati da “adulti”.