Antonioli e l’amarezza del Ravenna: “Il calcio è così, ma abbiamo giocato meglio noi”

La classica partita a due facce dice male al Ravenna, che domina ma non segna nel primo tempo mentre gli arancioni di casa ribaltano il tavolo nel secondo. E segnano. Ovviamente deluso Mauro Antonioli nel dopo partita toscano anche perchè il suo Ravenna era pur sempre reduce da due vittorie consecutive ed aveva illuso tutti con l’autorevole primo tempo giocato a Pistoia: «Il calcio è questo, abbiamo giocato decisamente meglio, disputando un bel primo tempo ma non creando un numero di occasioni conseguenti alla mole di gioco espressa».

Il tecnico giallorosso, a questo punto, analizza il brutto secondo tempo relativamente soprattutto alla prima mezzora: «Nei primi 30 minuti della ripresa si sono invertite le parti e la Pistoiese ha invece trovato il gol che poi è risultato decisivo. Bravi i toscani ma è chiaro che il Ravenna deve migliorare sotto questo punto di vista, anche se non chiamerei in causa un calo fisico perché poi dopo il gol preso abbiamo ricominciato ad attaccare in massa per tutta la fase finale della partita».

Il tecnico del Ravenna individua il problema da risolvere in fretta: «In tutte le gare giocate finora abbiamo sempre gestito palla e gioco, a parte le difficoltà avute oggi (ieri, ndr) nella prima parte della ripresa. Però abbiamo sempre faticato troppo a concretizzare, a parte la gara di San Mauro Pascoli nella quale abbiamo però segnato subito. Bisogna evidentemente migliorare in questo senso, perché altrimenti non potremo sfruttare tutto il nostro potenziale».

In settimana sotto esame ci saranno anche le difficoltà mostrate dalla difesa sui cross laterali che troppo spesso hanno visto prevalere gli arancioni.