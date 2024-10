Antonioli e il Ravenna in crisi: “Se sono il problema, la proprietà mi deve cambiare”

La sconfitta interna con Sasso Marconi, la terza delle cinque disputate sancisce la crisi ufficiale del Ravenna di Mauro Antonioli. Nel dopo gara in sala stampa il primo a presentarsi è il direttore sportivo Davide Mandorlini che cerca di apparire sereno in questo momento difficile: «E’ indubbio che sia stata una prestazione molto negativa, forse la peggiore da quando abbiamo iniziato il campionato. Sicuramente il merito va dato anche all’avversario che onestamente ci è stato superiore su ogni aspetto del gioco per cui la sconfitta è ampiamente meritata e considerato l’andamento del match siamo stati anche fortunati a perdere con il minimo scarto perché il divario poteva essere superiore».

Dopo avere fatto questa sincera ammissione Mandorlini cerca poi di sollevare un po’ il morale dei tifosi: «In questo periodo vedo una squadra preoccupata che ha paura di prendersi responsabilità e che è fragile perché alla prima occasione prende gol e inoltre fatica a segnare. Sono tutti problemi da risolvere ma siccome non esiste una medicina miracolosa per farli sparire, l’unico rimedio che conosco, avendo fatto il giocatore, è il lavoro e magari i ragazzi cercheranno di avere più coraggio in campo».

Dopo il dirigente è poi il turno di Mauro Antonioli che alquanto imbarazzato fatica a darsi una spiegazione della prova dei suoi: «Non mi sarei mai aspettato una prestazione del genere e c’è solo da chiedere scusa alla gente, alla società, ai tifosi. La squadra si allena e si è preparata bene in settimana ma oggi (ieri, ndr) ha meritato di perdere e c’è poco altro da dire se non a mente fredda analizzare bene tutto ciò che contro il Sasso Marconi è andato storto».

Paura di un esonero? Così Antonioli che è nel calcio ormai da una vita: «Nel calcio può capitare tutto quindi è la cosa che mi preoccupa meno, io posso solo ringraziare questa proprietà, poi se i dirigenti decideranno che sono io il problema è giusto che mi cambiano se invece mi daranno ancora fiducia cercherò in tutte le maniere di tirare su questa squadra dalla situazione che si è verificata oggi (ieri, ndr)».

Nella prima serata di ieri non erano arrivati provvedimenti a carico del tecnico, certamente meno colpevole dei giocatori per la prestazione sconcertante di ieri. Molto probabilmente il destino di Mauro Antonioli si deciderà domenica prossima a Imola, sempre che non intervengano novità nella giornata odierna.

