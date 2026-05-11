Andrea Mandorlini: “Ravenna bravo a rimontare, ma questo 2-2 mi sta stretto”

Andrea Mandorlini è soddisfatto per la rimonta finale, ma un po’ amareggiato per l’andamento del match: «Nel primo tempo avremmo meritato di andare in vantaggio, ma non siamo riusciti a capitalizzare tre palle-gol. Poi siamo stati leggeri in difesa e ci siamo ritrovati sotto 2-0. Nella ripresa abbiamo ritrovato l’attitudine giusta e grazie ai cambi siamo risaliti: il 2-2 alla fine è un risultato che ci va stretto. La nostra è stata una buonissima partita contro una squadra difficile da battere. Adesso pensiamo a recuperare le energie perché mercoledì c’è il secondo tempo».

Gli altri risultati

Questi i risultati e i marcatori delle altre quattro sfide di andata del primo turno della fase nazionale dei play-off Serie C: Campobasso-Potenza 0-3 (19’ Felippe su rigore, 30’ D’Auria, 41’ Siatounis); Pianese-Lecco 1-1 (73’ Tirelli; 23’ Kritta); Casarano-Renate 0-2 (3’ e 24’ Karlsson); Casertana-Salernitana 1-3 (72’ Proia; 11’ Lescano, 30’ Ferrari, 55’ Ferraris).

Le gare di ritorno

Le sfide di ritorno sono tutte in programma mercoledì 13. Ecco orari e partite: ore 20 Lecco-Pianese, Ravenna-Cittadella, Renate-Casarano; ore 20.45 Salernitana-Casertana; ore 21 Potenza-Campobasso. Non sono previsti supplementari: al termine dei 90 minuti si qualifica per i quarti di finale la squadra che ha ottenuto più punti o, a parità di punti, che ha segnato più gol; in caso di parità assoluta avanza la squadra che gioca in casa la gara di ritorno.

La prevendita per il Benelli

Oggi scatta la prevendita per la sfida di mercoledì al Benelli. Per la giornata odierna è in funzione la prelazione per gli abbonati, che fino alle 23.59 odierne avranno diritto ad acquistare il proprio biglietto al prezzo stabilito dalla Lega, mantenendo il posto del proprio abbonamento. I posti non acquistati saranno resi disponibili alla vendita libera dalla mezzanotte. Oggi saranno in vendita anche i biglietti per i posti che non erano stati venduti in abbonamenti. Questi i prezzi: Curve 14 euro (ridotto 10); Parterre 22 euro (ridotto 19); Tribuna laterale 32 euro (ridotto 25); Tribuna centrale 42 euro (ridotto 35). Hanno diritto al biglietto ridotto: donne, over 65, under 14, disabili con invalidità dal 65 al 99%. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni.