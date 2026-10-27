Anche a Carpi si vedrà un Ravenna affamato

La settimana lunga del Ravenna proseguirà domani a Carpi (20.30, diretta Sky) per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. In palio il passaggio ai quarti di finale della manifestazione, con la vincente che sfiderà nei quarti ad inizio dicembre chi si qualificherà nello scontro tra Union Brescia e Cittadella, con i lombardi favoriti e i veneti invece freschi avversari del Ravenna nei play-off dello scorso campionato. A Carpi arbitrerà Gianquinto di Parma, in caso di parità al novantesimo si batteranno i calci di rigore.