Anche a Carpi si vedrà un Ravenna affamato

La settimana lunga del Ravenna proseguirà domani a Carpi (20.30, diretta Sky) per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. In palio il passaggio ai quarti di finale della manifestazione, con la vincente che sfiderà nei quarti ad inizio dicembre chi si qualificherà nello scontro tra Union Brescia e Cittadella, con i lombardi favoriti e i veneti invece freschi avversari del Ravenna nei play-off dello scorso campionato. A Carpi arbitrerà Gianquinto di Parma, in caso di parità al novantesimo si batteranno i calci di rigore.

Conoscendo le legittime ambizioni della proprietà giallorossa, che ha messo orgogliosamente in bacheca la Coppa Italia vinta a livello di serie D nel 2025, la manifestazione parallela al campionato è sicuramente ben considerata, quindi il Ravenna farà sicuramente tutto il possibile per accedere ai quarti di finale. E’ vero che il campionato rimane un obiettivo primario e quindi domani con ogni probabilità Mandorlini procederà ad attuare un notevole turn over, ma conoscendo la profondità e la qualità della rosa giallorossa è molto probabile, se non certo, che l’undici che scenderà in campo allo stadio Cabassi risulterà competitivo.

Difficile, se non impossibile, conoscerlo anzitempo, tuttavia la logica suggerisce che dall’inizio, oltre a Da Pozzo che sabato è rimasto a riposo causa squalifica, dovrebbero giocare tra gli altri Viola, Fischnaller e Solini, anche loro non utilizzati nella vittoriosa trasferta di sabato scorso a Pesaro. Potrebbe esserci spazio anche per Soleri e Tenkorang, entrati alla distanza sul terreno della Vis, mentre andrà verificato tra oggi e domani un eventuale recupero di Bani, assente da tempo a causa di un problema muscolare. Tutto da verificare anche il modulo che verrà scelto per la partita in terra emiliana, visto che sia il 4-3-3 delle ultime partite che il 4-3-1-2 danno garanzie al di là degli interpreti in campo.