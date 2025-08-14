Anacoura: “Ravenna, c’è tutto per fare una bella stagione”

Dopo il rientro in Italia, Anacoura ha giocato a Sestri Levante e Giugliano prima di arrivare il mese scorso a Ravenna: «Ho deciso di tornare in Italia quando ho capito che il mio percorso in Portogallo era arrivato a un punto morto. In quel momento ho deciso che era arrivato il momento di tornare a casa per poter mettere in pratica tutte le cose che avevo imparato e testare la maturità raggiunta. Giugliano è stata un’esperienza sfortunata, sono arrivato a gennaio con determinate premesse e promesse che mi erano state fatte, poi la realtà dei fatti è stata un’altra. In più ho avuto un infortunio alla mano che mi ha condizionato, però col passare degli anni ho imparato a cogliere il meglio da ogni situazione, quindi anche questa mi è servita per accrescere il mio bagaglio personale e professionale. Ora sono arrivato in una nuova realtà con ambizioni importanti e una grande tifoseria, ci sono tutti i presupposti per disputare una buona stagione».

