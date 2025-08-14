Anacoura: “Ravenna, c’è tutto per fare una bella stagione”

Il portiere giallorosso Joyce Francesco Anacoura (Fiorentini)
Anche se è italiano a tutti gli effetti, Joyce Francesco Anacoura è il primo portiere di colore in tutta la storia del Ravenna. Sotto contratto da tempo e in attesa di un nuovo partner che a meno di sorprese sarà Soncin, Anacoura ha già preso ampiamente possesso dei pali giallorossi ed è pronto a raccontare un passato agonistico trascorso a lungo anche in Portogallo.

Crescita estera

Il nuovo portiere del Ravenna ricorda infatti così gli anni trascorsi in Portogallo dal 2017 al 2022: «Quell’esperienza è stata formativa sotto tanti punti di vista, mi ha permesso di crescere a livello professionale ma soprattutto come uomo. È vero che calcisticamente penso che mi sarei potuto togliere qualche soddisfazione in più, però non rimpiango nulla, anzi la porterò sempre con me come un’esperienza di vita fondamentale per il mio percorso».

Da Sestri a Ravenna

Dopo il rientro in Italia, Anacoura ha giocato a Sestri Levante e Giugliano prima di arrivare il mese scorso a Ravenna: «Ho deciso di tornare in Italia quando ho capito che il mio percorso in Portogallo era arrivato a un punto morto. In quel momento ho deciso che era arrivato il momento di tornare a casa per poter mettere in pratica tutte le cose che avevo imparato e testare la maturità raggiunta. Giugliano è stata un’esperienza sfortunata, sono arrivato a gennaio con determinate premesse e promesse che mi erano state fatte, poi la realtà dei fatti è stata un’altra. In più ho avuto un infortunio alla mano che mi ha condizionato, però col passare degli anni ho imparato a cogliere il meglio da ogni situazione, quindi anche questa mi è servita per accrescere il mio bagaglio personale e professionale. Ora sono arrivato in una nuova realtà con ambizioni importanti e una grande tifoseria, ci sono tutti i presupposti per disputare una buona stagione».

