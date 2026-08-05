Adesso è ufficiale: Duca è un giocatore del Ravenna

Come già annunciato in esclusiva dal Corriere Romagna, il Ravenna ha appena ufficializzato l’ingaggio di Edoardo Duca: «Il Ravenna Fc 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juve Stabia le prestazioni sportive del centrocampista Edoardo Duca. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con il club giallorosso. Il suo arrivo conferma la volontà della società di rafforzare ulteriormente una squadra già competitiva, inserendo nell’organico giocatori di valore e funzionali alla costruzione di un progetto sportivo ambizioso di prospettiva. Centrocampista duttile, capace di ricoprire più ruoli in mediana, Duca abbina qualità tecnica, corsa e spiccate doti di inserimento. Nel corso della propria carriera è stato uno dei protagonisti del percorso vincente del Modena, contribuendo al doppio salto dalla Serie D alla Serie B e alla conquista della Supercoppa di Serie C. Arriva in giallorosso con alle spalle un importante bagaglio di 61 presenze in serie B. Esperienza, dinamismo e mentalità vincente: Edoardo è pronto a mettere le proprie qualità al servizio del Ravenna arricchendo una rosa che vuole continuare a regalare soddisfazioni alla propria tifoseria».