A Ravenna il massaggiatore Primo Bonetti è l’idolo della curva: “Lo ammetto, sono un po’ vanitoso e alla fine vado a prendermi i cori”

Il Ravenna calcio degli ultimi trent’anni è stato come una lavagna riempita, cancellata, riempita e cancellata ancora, tanto che la tifoseria più vicina ai colori giallorossi ora si augura da tempo che la nuova proprietà Cipriani porti quella tranquillità che l’attuale proprietà ha comunque garantito, ma sempre con l’opzione di un potenziale economico limitato. Un solo nome è stato sempre scritto su quella ideale lavagna: Primo Bonetti, storico a dir poco massaggiatore della prima squadra. “Sono passati ormai 44 anni dalla mia prima stagione col Ravenna e non ho mai pensato di poter abbandonare questi colori. Per questo gli Ultras mi sostengono sempre e per questo io, che sono un pochino vanitoso, non manco di andarli a salutare per prendermi i loro cori”. Ultimamente Bonetti non è andato in panchina, ma non durerà: ho avuto una specie di malinteso col team manager, ma ormai è tutto risolto. Giovedì a Budrio ci sarò e spero di migliorare ancora la mia media stagionale di 7 vittorie e 1 pareggio su otto partite. L’anno prossimo? Vorrei esserci ancora , ci mancherebbe “. La leggenda continua....