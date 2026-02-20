Ravenna, stipendi per 4,6 milioni: è al 13° posto in tutta la Serie C

Sono solo 12 le società di tutta la Serie C ad avere un monte ingaggi superiore a quello del Ravenna. Il club giallorosso, che nel Girone B si attesta al 4° posto alle spalle di Ternana, Arezzo ed Ascoli, spenderà in questa stagione, qualora tutti i bonus venissero realizzati dai giocatori sotto contratto, 4 milioni 657mila e 395 euro (2 milioni 745mila e 455 euro di base fissa, un milione 911mila e 940 euro di bonus, quasi tutti legati alle presenze e facilmente raggiungibili). Poco più della metà rispetto al club più spendaccione del Girone B, la Ternana, che arriva a 8,7 milioni complessivi (5,7 di stipendi e 3 di bonus). Secondo posto per l’Arezzo con 8 milioni e 111mila euro con tripla voce (4,3 di stipendi, 3,3 di bonus e oltre mezzo milione di diritti d’immagine). Sul podio del Girone B sale anche l’Ascoli con 5 milioni e 553mila euro complessivi.

Non c’erano dubbi sul fatto che le squadre più impegnate dal punto di vista economico fossero quelle del Girone C. Infatti ai primi tre posti ci sono Catania con 14 milioni e 210mila euro complessivi, Benevento con quasi 10 milioni e 867mila euro (ma “capolista” per gli emolumenti fissi con 8 milioni 439mila) e Salernitana con 10 milioni e 692mila. Seguono Ternana, Arezzo, Trapani, Union Brescia, Vicenza, Ascoli, Triestina, Crotone e Cosenza, con il Ravenna al 13° posto sulle 56 società prese in esame (il Rimini è fallito, Juve Next Gen, Inter Under 23 e Atalanta Under 23 hanno gli ingaggi conteggiati con le prime squadre).