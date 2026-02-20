Ravenna, stipendi per 4,6 milioni: è al 13° posto in tutta la Serie C

Sono solo 12 le società di tutta la Serie C ad avere un monte ingaggi superiore a quello del Ravenna. Il club giallorosso, che nel Girone B si attesta al 4° posto alle spalle di Ternana, Arezzo ed Ascoli, spenderà in questa stagione, qualora tutti i bonus venissero realizzati dai giocatori sotto contratto, 4 milioni 657mila e 395 euro (2 milioni 745mila e 455 euro di base fissa, un milione 911mila e 940 euro di bonus, quasi tutti legati alle presenze e facilmente raggiungibili). Poco più della metà rispetto al club più spendaccione del Girone B, la Ternana, che arriva a 8,7 milioni complessivi (5,7 di stipendi e 3 di bonus). Secondo posto per l’Arezzo con 8 milioni e 111mila euro con tripla voce (4,3 di stipendi, 3,3 di bonus e oltre mezzo milione di diritti d’immagine). Sul podio del Girone B sale anche l’Ascoli con 5 milioni e 553mila euro complessivi.