Ravenna-Forlì con Ronaldinho, parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Calcio
  • 13 novembre 2026
Una delle nuove tribune al Benelli (Fiorentini)
Una delle nuove tribune al Benelli (Fiorentini)

Domenica alle 17-30 si gioca un Ravenna-Forlì molto speciale. In considerazione dell’alta affluenza di pubblico prevista, legata alla presenza in campo di Ronaldinho, si segnalano tra le opportunità di parcheggio per la tifoseria locale:

- parcheggio di via Fontana e adiacente allo scolo Lama;

- parcheggio fronte scuola Polo Lama Sud;

- parcheggio in carreggiata di via Meucci (carreggiata direzione parco Baronio e carreggiata direzione viale Randi) e parcheggio in fondo alla stessa via Meucci e adiacente al centro per anziani Bosco Baronio.

Viabilità e divieti

Avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente, le misure di viabilità preliminarmente previste e la cui effettiva attuazione, anche per quanto riguarda la durata, dipenderà dall’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, sono:

- dalle 10,00 alle 20,45 divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in piazza Brigata Pavia, divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia) e in piazza Zaccagnini (porzione fra via dei Bersaglieri e via Cassino);

- divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, compresi biciclette e pedoni, in via San Mama (tratto fra via Mario Pasi e la rotatoria Irlanda). Le fasce orarie previste per la chiusura di tale tratto di strada e per la relativa riapertura verranno determinate in funzione di esigenze di ordine pubblico a discrezione dei funzionari addetti alla sicurezza.

Divieti di transito

Inoltre, da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita:

- divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Sighinolfi, via dei Bersaglieri (tratto fra via Sighinolfi e via Punta Stilo), via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e via Cassino), viale Berlinguer (tratto fra via Fontana e rotonda Irlanda/San Mama e adiacente strada di servizio lato civici dispari);

- divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Cassino (tratto fra via Marconi e via San Mama), via Montanari (tratto fra via Cassino e via Nervesa);

- divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, in via El Alamein (tratto fra via San Mama e piazza Brigata Pavia), via Anzio, via Montelungo, via dei Bersaglieri, via Stelvio (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Punta Stilo (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Monte Nero, via Nervesa, via Tolmino, via Monte S. Marco;

- divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nel parcheggio retrostante la Confartigianato di viale Berlinguer (limitatamente all’area pubblica).

In tutte le zone interessate dai provvedimenti potranno essere consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia.

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