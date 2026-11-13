Ravenna-Forlì con Ronaldinho, parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Domenica alle 17-30 si gioca un Ravenna-Forlì molto speciale. In considerazione dell’alta affluenza di pubblico prevista, legata alla presenza in campo di Ronaldinho, si segnalano tra le opportunità di parcheggio per la tifoseria locale:
- parcheggio di via Fontana e adiacente allo scolo Lama;
- parcheggio fronte scuola Polo Lama Sud;
- parcheggio in carreggiata di via Meucci (carreggiata direzione parco Baronio e carreggiata direzione viale Randi) e parcheggio in fondo alla stessa via Meucci e adiacente al centro per anziani Bosco Baronio.