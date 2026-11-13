Ravenna-Forlì con Ronaldinho, parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Domenica alle 17-30 si gioca un Ravenna-Forlì molto speciale. In considerazione dell’alta affluenza di pubblico prevista, legata alla presenza in campo di Ronaldinho, si segnalano tra le opportunità di parcheggio per la tifoseria locale: - parcheggio di via Fontana e adiacente allo scolo Lama; - parcheggio fronte scuola Polo Lama Sud; - parcheggio in carreggiata di via Meucci (carreggiata direzione parco Baronio e carreggiata direzione viale Randi) e parcheggio in fondo alla stessa via Meucci e adiacente al centro per anziani Bosco Baronio.

Viabilità e divieti

Avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente, le misure di viabilità preliminarmente previste e la cui effettiva attuazione, anche per quanto riguarda la durata, dipenderà dall’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, sono: - dalle 10,00 alle 20,45 divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in piazza Brigata Pavia, divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia) e in piazza Zaccagnini (porzione fra via dei Bersaglieri e via Cassino); - divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, compresi biciclette e pedoni, in via San Mama (tratto fra via Mario Pasi e la rotatoria Irlanda). Le fasce orarie previste per la chiusura di tale tratto di strada e per la relativa riapertura verranno determinate in funzione di esigenze di ordine pubblico a discrezione dei funzionari addetti alla sicurezza.

Divieti di transito