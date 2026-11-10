Ravenna e il Ronaldinho day: venduti 5.200 biglietti, richieste dalla Svizzera ma tifosi del Forlì penalizzati

Sono bastati venti minuti per bruciare i biglietti ancora disponibili, dopo la prelazione chiusa sabato alle 19, in curva Mero, in tribuna inferiore e in tribuna laterale. Nel tardo pomeriggio, poi, sono stati messi in vendita i primi 540 biglietti della tribuna R10, dopo che il Gos aveva dato via libera all’emissione degli stessi: alle 19.30 di ieri ne erano ancora disponibili 150. Oggi, teoricamente dalle 19, dovrebbero essere messi in vendita, sempre al prezzo di 75 euro (150 i 40 con possibilità di accedere alla hospitality), i 540 biglietti della seconda tranche della Tribuna R10.

Sono 5.200 i biglietti venduti

Considerando che nel settore ospiti alle 19.30 restavano disponibili 172, significa che al momento sono 5.200 i biglietti venduti. Il problema comunque c’è ed è questo: la trasferta fuori porta, per i tifosi del Forlì, rischia di diventare la più complicata della stagione. Complice il fenomeno Ronaldinho ma anche le modalità per l’accesso al settore ospiti del Benelli, previste sia dalle disposizioni dell’Osservatorio sia da quanto deciso ieri mattina in sede di Gos (come ha illustrato Nicolò Arneodo, Slo del Forlì), i residenti nella provincia di Forlì-Cesena saranno i più penalizzati nella ricerca di un biglietto. Per loro, così come i residenti in provincia di Ravenna, l’acquisto dei tagliandi di settore ospiti in vendita fino ad esaurimento sul sito TicketOne o presso tutti i punti abilitati (a Forlì solo la Caffetteria, via Ravegnana 146/A), è subordinato al possesso della Biancorossi Card. Una fidelity che costa 10 euro e che, oltre a consentire l’acquisto dei biglietti per le trasferte soggette a specifiche disposizioni, offre ai possessori sconti sul merchandising del Forlì FC e promozioni dedicate presso le aziende partner del club. A parte gli abbonati, per i quali è già compresa nell’abbonamento, tutti gli altri per sottoscriverla devono recarsi allo stadio Morgagni, aperti dalle 14 alle 18.30. Una volta ricevuta, bisognerà prima autorizzarla inserendo il codice nell’apposita sezione del sito TicketOne, quindi si potrà procedere alla selezione del posto in Curva Ospiti e al pagamento finale. In questa fase verrà richiesto il codice della Biancorossi Card (avente prefisso 142), mentre la data di nascita nel formato di sei cifre giorno-mese-anno fungerà da codice di sicurezza.

Siccome però i residenti in tutte le altre province d’Italia e all’estero (ieri sono arrivate tante richieste dalla Svizzera) non hanno quest’obbligo c’è la concreta possibilità che i 172 biglietti rimasti si esauriscano prima che chi abita in provincia di Forlì-Cesena abbia le carte in regola per acquistarli. Così, i tifosi del Galletto al Benelli potrebbero essere una sparuta minoranza e non riuscire a sostenere la squadra proprio in uno degli appuntamenti più importanti della stagione.