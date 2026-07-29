Ravenna e Forlì, ecco le avversarie nel girone B: ci sono Spezia, Pescara e Reggiana

Il raggruppamento più difficile degli ultimi anni. La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C Sky Wifi 2026/27 e per Ravenna e Forlì, entrambe confermate nel girone B come da criterio geografico, il verdetto porta con sé un dato che pesa più di ogni altro: nel loro campionato sono finite tutte e tre le squadre appena retrocesse dalla Serie B, cioè Spezia, Pescara e Reggiana.
Un girone che mescola sette regioni — Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, più la Sardegna della Torres, sempre inserita nel raggruppamento centrale per contenere i costi di trasferta — e che sulla carta si annuncia come il più competitivo dei tre.