Ravenna e Forlì, ecco le avversarie nel girone B: ci sono Spezia, Pescara e Reggiana

Calcio
  • 29 luglio 2026
Ravenna e Forlì, ecco le avversarie nel girone B: ci sono Spezia, Pescara e Reggiana
Vinicius, nuovo leader giallorosso (Fiorentini)
Vinicius, nuovo leader giallorosso (Fiorentini)

Il raggruppamento più difficile degli ultimi anni. La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C Sky Wifi 2026/27 e per Ravenna e Forlì, entrambe confermate nel girone B come da criterio geografico, il verdetto porta con sé un dato che pesa più di ogni altro: nel loro campionato sono finite tutte e tre le squadre appena retrocesse dalla Serie B, cioè Spezia, Pescara e Reggiana.

Un girone che mescola sette regioni — Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, più la Sardegna della Torres, sempre inserita nel raggruppamento centrale per contenere i costi di trasferta — e che sulla carta si annuncia come il più competitivo dei tre.

Le venti squadre

Insieme a Ravenna e Forlì ci saranno Campobasso, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado, Vis Pesaro e l’Atalanta Under 23, assegnata al girone attraverso il sorteggio riservato alle seconde squadre di Serie A.

Tra le novità, oltre alle neopromosse dalla Serie D, il caso del Vado: i liguri disputeranno le gare interne al “Sivori” di Sestri Levante e proprio la sede effettiva dell’impianto — criterio dirimente nella suddivisione per latitudine — li ha spostati nel gruppo centrale.

Clicca qui per visualizzare i tre gironi della C

Le date da segnare

Il sorteggio dei calendari della regular season è in programma giovedì 30 luglio alle 12, in diretta sui canali social della Lega Pro. Venerdì 31 luglio arriveranno invece date e orari ufficiali delle prime giornate, con anticipi e posticipi. Il campionato prenderà il via nel fine settimana del 21-23 agosto e la stagione regolare si chiuderà il 25 aprile 2027, con sosta invernale a fine dicembre e tre turni infrasettimanali ancora da collocare.

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