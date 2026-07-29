Ravenna e Forlì, ecco le avversarie nel girone B: ci sono Spezia, Pescara e Reggiana

Il raggruppamento più difficile degli ultimi anni. La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C Sky Wifi 2026/27 e per Ravenna e Forlì, entrambe confermate nel girone B come da criterio geografico, il verdetto porta con sé un dato che pesa più di ogni altro: nel loro campionato sono finite tutte e tre le squadre appena retrocesse dalla Serie B, cioè Spezia, Pescara e Reggiana. Un girone che mescola sette regioni — Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, più la Sardegna della Torres, sempre inserita nel raggruppamento centrale per contenere i costi di trasferta — e che sulla carta si annuncia come il più competitivo dei tre.

Le venti squadre

Insieme a Ravenna e Forlì ci saranno Campobasso, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado, Vis Pesaro e l’Atalanta Under 23, assegnata al girone attraverso il sorteggio riservato alle seconde squadre di Serie A. Tra le novità, oltre alle neopromosse dalla Serie D, il caso del Vado: i liguri disputeranno le gare interne al “Sivori” di Sestri Levante e proprio la sede effettiva dell’impianto — criterio dirimente nella suddivisione per latitudine — li ha spostati nel gruppo centrale.

Le date da segnare