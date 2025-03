Qualificazioni Mondiali, La Romania vince 1-5 allo Stadium ma San Marino lotta con onore e festeggia il primo gol di Zannoni in nazionale

SAN MARINO-ROMANIA 1-5

SAN MARINO (4-5-1): Amici; G. Benvenuti, M. Cevoli, T. Benvenuti, Tosi (16’ st Riccardi); Contadini (1’ st Sensoli), Capicchioni (1’ st Valli Casadei), Golinucci, Zannoni (31’ st Santi), Berardi (21’ st Giacopetti); Nanni. In panchina: De Angelis, Zavoli, Fabbri, Rossi, Valentini, Pasolini, Mularoni. Ct: Roberto Cevoli.

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Ratiu, Popescu (16’ st Ciobotariu), Burca, Bancu; R. Marin (35’ st Politic), M. Marin (1’ st Mitrita), Stanciu (16’ st Dragomir); Man, Dragus (35’ st Alibec), Hagi. In panchina: Nita, Rus, Ghita, Chipciu, Sorescu. Ct: Mircea Lucescu.

ARBITRO: Sylwestrzak (Polonia).

RETI: 6’ pt M. Cevoli (aut.), 44’ pt Popescu, 10’ st R. Marin (rig.), 22’ st Zannoni, 30’ st Hagi (rig.), 50’ st Alibec.

AMMONITI: G. Benvenuti, M. Cevoli, Politic.



Seconda sconfitta per San Marino nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: la Romania, sostenuta allo Stadium da oltre 2.000 tifosi, si impone 1-5 grazie ad un’autorete di Cevoli, alla rete di Popescu in mischia nel finale del primo tempo, a due rigori trasformati dal cagliaritano Razvan Marin e da Hagi e dal tap-in di Alibec al 90’. San Marino, che tiene discretamente il campo nonostante l’evidente gap tecnico e fisico, festeggia per il primo gol in nazionale maggiore di Samuele Zannoni, questa sera alla settima presenza e già famoso per avere realizzato l’unica tripletta della nazionale Under 21 del titano nel 3-0 a Gibilterra nel giugno 2024.