Qualificazioni Mondiali, Domenica nera per San Marino: brutto infortunio per Contadini e pesante sconfitta contro Cipro (0-4)

SAN MARINO-CIPRO 0-4

SAN MARINO (4-3-2-1): Colombo; Sammaritani (1’ st Matteoni), M. Cevoli (32’ st Valentini), Rossi, Riccardi; Golinucci, L. Capicchioni (16’ st Valli Casadei), Zannoni; Contadini (9’ pt Berardi), Lazzari (16’ st Sensoli); Nanni. In panchina: Amici, Zavoli, Vitaioli, Tosi, G. Capicchioni, Giacopetti, Mularoni. Ct: Roberto Cevoli

CIPRO (4-3-2-1): Mall; Shikkis, Andreou, Laifis, Pileas (9’ st Correia); Artymatas (9’ st C. Kyriakou), Charalampous (18’ st Kyprianou), Kastanos (28’ st Koutsakos); Loizou, Tzionis; Pittas (18’ st Kakoulli). In panchina: P. Kyriakou, Michael, Panagiotou, Satsias, Kousoulos, Angelopoulos, Malekkidis. Ct: Apostolos Mantzios

ARBITRO: Aliyar Aghayev (Azerbaigian)

RETI: 10’ pt Loizou, 15’ st Andreou, 22’ st Kastanos (rig.), 34’ st Kakoulli

AMMONITI: Pileas, Pittas, L. Capicchioni, Lazzari, Laifis

NOTE: Spettatori paganti 598.

Domenica da dimenticare per la nazionale di San Marino, che perde in modo pesante contro Cipro (0-4) e “incassa” il brutto infortunio di Andrea Contadini. L’attaccante esterno dopo 4 minuti ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con Kastanos, cadendo pesantemente a terra sulla spalla sinistra. Contadini è rimasto visibilmente dolorante a terra e le procedure per metterlo in sicurezza e permettergli l’uscita dal campo in barella, dopo averlo immobilizzato bloccandogli la parte alta del busto e il collo, sono durate 5 minuti. Al posto di Contadini è entrato Berardi e alla ripresa del gioco San Marino è andato subito sotto con gol di Loizou. Proprio Berardi in chiusura di primo tempo si è divorato il pallone del pareggio, finendo lui in porta ma senza la palla, mancata in modo clamoroso a un metro dalla porta vuota su tiro-cross di Nanni. Nella ripresa Cipro ha poi allungato.