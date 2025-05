Pietracuta, accordo in vista con la Federazione di San Marino: il ct Cevoli allenatore in Eccellenza

Entra nel vivo la trattativa tra il Pietracuta e la Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Nei prossimi giorni è atteso il confronto tra l’anima pietracutese, il direttore sportivo Sandro Conti, e il presidente federale sammarinese Tura: l’idea è quella di inserire un numero cospicuo di giocatori nella rosa della squadra militante nel Girone B di Eccellenza. Il Pietracuta dal canto suo manterrà l’attuale struttura dirigenziale. La Fsgc, in via ufficiosa, evidenzia che il Pietracuta non sia l’unica possibilità: da escludere certamente il San Marino di Montanari e al momento anche il Tropical Coriano: «Non mi ha ancora contattato nessuno», dice il presidente Tiziano Marzi.

Ma quella della federcalcio del Titano sembra prudente pretattica: finché non ci saranno le firme, non si faranno annunci. Anche da Pietracuta non ci si sbilancia, ma l’impressione è che a breve si arriverà alla scelta, con la fumata bianca come esito più probabile. C’è comunque una certezza: il progetto della federazione sammarinese prevede il doppio incarico per l’allenatore della nazionale Roberto Cevoli e per il suo staff: «Personalmente ho sempre allenato squadre di club. Come impegno a livello organizzativo può essere difficile, ma non ci sono problemi di campo», evidenzia Cevoli.

Non ci saranno forzature nel progetto: «Non bloccheremo i giocatori della nazionale che vanno in categorie più alte: uno come Nicola Nanni, che gioca da anni in C, non lo facciamo scendere di certo in Serie D o in Eccellenza».

E i sammarinesi non avranno un trattamento di favore rispetto agli italiani: «Ragioneremo come una squadra di club: giocherà chi merita».

Cevoli ribadisce la necessità di far crescere, in questo modo, il sistema calcio sammarinese: più allenamenti e partite più impegnative, rispetto al campionato interno. Intanto da ieri in casa Pietracuta è ufficiale, dopo 10 anni, la separazione dall’allenatore Luca Fregnani, che ha guidato i rossoblù nella scalata dalla 1a Categoria ai quartieri alti dell’Eccellenza. È stato lo stesso tecnico ad annunciare l’addio con un post sui social.

