Patetico teatro dell’assurdo del San Marino Calcio: “Giornalista e operatore sono entrati per imbucarsi alla partita”

Incredibile a San Marino. Giornalista e operatore tv vanno allo stadio per lavorare e raccontare al pubblico la partita del San Marino Calcio, entrano in nome del diritto di cronaca e la società li bolla come “imbucati”. Una situazione assurda e surreale che il club del Titano prova a giustificare con un comunicato stampa dai toni a tratti grotteschi. Un nuovo atto della querelle con la tv di Stato, a cui già era stato negato l’accredito contro lo Zenith Prato come “risposta” a un servizio giudicato troppo critico dalla società.

Il comunicato

“Il Presidente del San Marino Calcio Emiliano Montanari comunica quanto segue in merito alla grave violazione perpetrata dalla RTV San Marino prima della partita di domenica 29 settembre 2024 presso lo stadio di Acquaviva.

Nonostante il chiaro diniego alla richiesta di accrediti stampa recapitato alla segreteria dell’emittente, la stessa ha comunque inviato un giornalista (Lorenzo Giardi) ed un operatore che, dietro la presentazione di un documento della LND, hanno preteso l’accesso gratuito all’impianto.

L’azione, a dir poco provocatoria, si è compiuta in un momento in cui presso la biglietteria c’erano diverse persone e per evitare problemi di sicurezza, l’addetto ha preferito, correttamente e diligentemente, a tutela delle persone paganti (a differenza di Lorenzo Giardi e del suo operatore non autorizzati !!!), a lasciare passare i due inviati.

La comunicazione presentata come scusa per “imbucarsi” alla partita consiste infatti in un documento assolutamente irrilevante per ottenere quanto preteso al botteghino. Tale documento, datato 21 agosto 2024, rilasciato dalla Lega Serie D, si limita ad autorizzare al diritto di cronaca la RTV di San Marino e non ad accedere a proprio piacimento agli impianti.

Tale diritto non comporta infatti nessun obbligo per il San Marino Calcio che, come comunicato alla stessa Lega ed in copia alla RTV, si riserva il diritto di concedere o meno accrediti a proprio insindacabile giudizio.

A seguito di questo premeditato, stupido ed arrogante atto subito, la Società comunica e ribadisce che dalla prossima partita casalinga e per tutte le restanti partite casalinghe del campionato 2024/25 sarà negato qualsiasi accredito a qualsiasi inviato e/o operatore della RTV San Marino.

Tale disposizione sarà tutelata anche fisicamente, se necessario, dal servizio di sicurezza del San Marino Calcio che presidierà non solo l’ingresso all’impianto di Acquaviva ma anche la biglietteria dello stesso, e sarà seguita da eventuali azioni legali dirette verso il giornalista e/o operatore, oltre che chiaramente verso RTV”.