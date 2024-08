Pari beffa del Rimini a Carpi nel posticipo della prima giornata di Serie C Girone B (2-2)

CARPI-RIMINI 2-2

CARPI (4-3-1-2): Sorzi 6.5; Tcheuna 6, Zagnoni 6, Panelli 6 (40’ st Sall n.g.), Calanca 5.5 (33’ st Rossini 5); Forapani 5.5, Mandelli 6.5, Contiliano 5.5; Sereni 5 (11’ st Cortesi 6.5); Stanzani 5 (11’ st Saporetti 6), Gerbi 6 (33’ st Figoli 6). A disp.: Lorenzi, Pezzolato, Verza, Zoboletti, Amayah, Nardi. All.: Serpini.

RIMINI (4-3-3): Colombi 6; Longobardi 6.5 (48’ st Cinquegrano n.g.), Gorelli 5.5, Lepri 6, Falbo 6; Megelaitis 6, Langella 6.5, Garetto 6.5; Malagrida 6, Parigi 5 (19’ st Ubaldi 5.5), Cioffi 6 (43’ st Semeraro n.g.). A disp.: Vitali, Sammarinesi, De Vitis, Fiorini, Lombardi, Accursi, Dobrev. All.: Buscè.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea 6.5

RETI: 38’ pt Longobardi, 14’ st Gerbi, 37’ st Garetto, 41’ st Saporetti.

AMMONITI: Malagrida, Panelli, Mandelli, Gorelli.

NOTE: Spettatori 2.321, incasso non comunicato. Angoli 8-1 per il Rimini

Il Rimini pareggia al Cabassi di Carpi dove non vince da 24 anni (2-2). Un pareggio un po’ beffardo per la dinamica della partita: Longobardi segna al 38’, quindi pareggia Gerbi al 59’, Garetto riporta avanti i biancorossi all’82’ ma il neo entrato Saporetti firma il definitivo 2-2 al minuto 86. Per la squadra di Buscè anche una traversa con Garetto.