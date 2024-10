Pareggio pirotecnico per l’Italia Under 19 al Benelli

italia 3

galles 3

Italia: Martinelli; Fortini, Leoni, Natali, Reale; Mendicino (36’ st Rispoli), Bonanomi, Liberali; Fini (36’ st′ Finocchiaro), Camarda (19’ st′ Caprini), Cassa (19’ st′ Ekhator). All.: Bollini.

Galles: Margetson; Andrews, Mafico (27’ st′ Tuck), Issaka, Myles; Clarke (27’ st′ Giggs); Biancheri (27’ st′ Morgan), Cox (27’ st′ Lannin-Sweet), Kpakio (19’ st′ Giles); Yoganathan (19’ st′ Woodward), Gilles. All.: Gunter.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

reti: 18’ pt Yoganathan, 29’ pt Liberali, 30’′pt Camarda, 35’ pt Bianceri (rig.), 47’ st Fortini, 49’ st Morgan.

Ammoniti: Mafico, Clarke.

RAVENNA

Emozionante e divertente 3-3 per l’Italia Under 19 nel primo dei due test contro i pari età del Galles. Al Benelli gli azzurrini disputano una buona partita senza però riuscire a piegare la resistenza degli avversari.

La sfida si sblocca al 17’ con Yoganathan, bravo a superare Martinelli con un preciso tiro dal limite dell’area. Intorno alla mezzora arriva la veemente reazione dell’Italia grazie all’uno-due firmato dai milanisti Liberali e Camarda: il fantasista pareggia i conti con una conclusione da posizione defilata e un minuto dopo serve al compagno l’assist per il 2-1, arrivato con un potente destro incrociato che non lascia scampo a Margetson. Cinque minuti dopo però il Galles trova il 2-2 con il rigore trasformato da Biancheri, attaccante classe 2006 del Manchester United. Nella ripresa l’Italia non rischia nulla e trova il nuovo vantaggio al 91’ con Fortini, ma al 94’ Morgan fissa il risultato sul 3-3 con un colpo di testa da posizione ravvicinata.

L’Italia tornerà in campo domenica alle 14 al “Valentino Mazzola” di Santarcangelo per la seconda amichevole con la selezione gallese.