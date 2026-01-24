Paolo “Ciapina” Ferrario ci ha lasciati a 82 anni senza farci sapere nulla. L’ex calciatore e allenatore di Milan e Cesena riposa già nel cimitero di Cesenatico

Esuberante, istrionico e sempre al centro dell’attenzione quando era in compagnia, Paolo Ferrario ha deciso di lasciarci in silenzio, senza far sapere nulla, forse burlandosi di tutti noi e della vita, che aveva sempre vissuto al massimo.
E’ morto martedì 20 gennaio a Cesenatico, dove da qualche tempo aveva scelto di vivere, e della sua scomparsa si è appreso venerdì sera dai manifesti funebri che sono stati appesi in città. “A tumulazione avvenuta - si legge - ne danno il triste annuncio i figli Raffaele, Niki e Renzo, la nuora Greta, unitamente ai parenti tutti. Il caso Paolo riposa nel cimitero di Cesenatico”.