Omaggio a Igor Protti nel nuovo singolo di Radiosuoff VIDEO

Igor Protti ha sempre lottato sui campi di tutta Italia, diventando l’idolo delle tifoserie di ogni squadra in cui ha giocato, e continua a farlo oggi, nel suo percorso clinico alle prese con un tumore al pancreas. Lo “Zar” ha deciso di prestare il suo volto e la sua straordinaria sensibilità per il nuovo singolo di Luca Laruccia, in arte Radiosuoff, “Fuori Nevica”.

Un viaggio che attraversa i ricordi di intere generazioni di tifosi: dalle origini nella sua Rimini alle vette di Livorno, dove è diventato leggenda, passando per le stagioni indimenticabili con le maglie di Messina, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Ovunque abbia lasciato il segno, Protti è rimasto il simbolo di un calcio umano e verace, lo stesso spirito che oggi lo porta a mettersi a nudo davanti all’obiettivo.

In una Bari onirica e innevata, ricostruita con un pionieristico uso del neorealismo digitale, Protti appare in un abbraccio con il piccolo Mattia, figlio dell’artista. Un’immagine che diventa emblema di speranza e forza d’animo

Luca Laruccia, definito dalla critica il sarto della musica italiana che ha collaborato con giganti come Francesco Renga, Irene Grandi, Giusy Ferreri, LP e Dotan, ha voluto proprio Igor per regalare all’opera un valore umano che va oltre il calcio:

«Avere Igor nel video è un dono — dichiara l’artista —. Con questo progetto vorrei trasmettere un messaggio che sembra smarrito: l’amore vissuto con estrema dolcezza, quella forza che ha il potere di sciogliere anche la neve più ostinata.»