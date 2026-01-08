Neve a San Marino: rinviato il 15° turno di campionato

Le abbondantissime precipitazioni a carattere nevoso che hanno caratterizzato l’Epifania in territorio sammarinese hanno ricoperto tutti gli impianti calcistici della Repubblica. Impossibile, allo stato attuale, garantire lo sgombero degli stessi in tempi utili affinché allenamenti e gare ufficiali possano riprendere nei tempi e modi prestabiliti. Pertanto, la Federcalcio di San Marino ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell’intera quindicesima giornata di Campionato Sammarinese – originariamente programmata per il fine settimana del 10-11 gennaio 2026.