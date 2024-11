Nations League D, Un rigore di Nanni al 92’ regala il pareggio contro Gibilterra e tiene ancora in corsa San Marino per la promozione

SAN MARINO-GIBILTERRA: 1-1

SAN MARINO (4-1-4-1): Colombo; G. Benvenuti (32’ st Fabbri), M. Cevoli, Rossi, T. Benvenuti (32’ st Tosi); A. Golinucci; Berardi (32’ st Sensoli), Valli Casadei (15’ st Zannoni), Lazzari (26’ st Giacopetti), Contadini; Nanni. A disp.: De Angelis, Zavoli, Vitaioli, Pasolini, E. Golinucci, Valentini, Mularoni. Ct: R. Cevoli.

GIBILTERRA (4-4-1-1): Banda; Jolley, Lopes, Olivero, Annesley; Britto (44’ st Ronan), Pozo, Torrilla, Scanlon (33’ st Mouelhi); Walker; De Barr. A disp.: Lopez, Victor, Chipolina, De Haro, Casciaro, El Hmidi, Bartolo, Santos, Jessop, Ronco. Ct: Ribas.

ARBITRO: Pajač (Croazia).

RETI: 11’ pt Walker (rig.), 47’ st Nanni (rig.).

AMMONITI: Valli Casadei, Pozo, G. Benvenuti, Walker, Torrilla, M. Cevoli, Nanni, De Barr e Jolley.

Un calcio di rigore conquistato da Nicola Nanni (trattenuta evidente di Jolley) e trasformato dallo stesso centravanti all’inizio del lunghissimo recupero permette alla nazionale sammarinese di pareggiare con Gibilterra e di restare in corsa per la promozione nella Nations League C. Per conquistarla direttamente servirà vincere lunedì in casa del Liechtestein. Con un pareggio, invece, i Titani si regalerebbero il play-off promozione.

Meritato il pareggio ottenuto da un San Marino che nell’era-Cevoli sta giocando un buon calcio. Gibilterra era passata in vantaggio sempre dal dischetto con Walker all’11’ su rigore causato da una colossale ingenuità di Rossi, autore di un fallo immotivato su De Barr sulla linea di fondo campo. Poi assalto sammarinese, con palo di Lazzaro e miracolo di Banda su Nanni, ma anche due contropiede isolati di De Barr con un destro fuori nel primo tempo e uno contro la traversa nella ripresa. Quindi il pareggio e al 95’ una doppia occasione sammarinese, con Banda a murare Nanni e Lopes a salvare sul tap-in a di Contadini.