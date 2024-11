Nations League D, Per San Marino può diventare una notte storica: se batte Gibilterra sale di categoria e può provare a sognare i Mondiali

Potrebbe essere una notte storica per la nazionale di San Marino. Alle ore 20.45 al San Marino Stadium, i Titani del Ct Cevoli sfidano Gibilterra per compiere un’impresa attesa da una vita. Dopo l’indimenticabile successo del 5 settembre contro Liechtenstein, San Marino ha a disposizione il primo e storico match-point per vincere il Girone 1 di Nations League, di salire di categoria (nella C di Nations League) e anche di fare un passettino verso i Mondiali. Le 4 vincitrici di tutti i gironi dell’intera Nations League con la migliore media-punti (per ambire a questo, San Marino deve vincere stasera e anche lunedì a Vaduz contro il Liechtenstein) hanno infatti un posto assicurato nei play-off che assegneranno all’Europa gli ultimi 4 posti per i Mondiali in programma negli Usa nel 2026.

Ma prima di pensare ai Mondiali americani, c’è da provare a vincere questa sera per scavalcare Gibilterra e vincere il girone di Nations League D: «I ragazzi si sono allenati bene – ha detto il Ct Roberto Cevoli in conferenza stampa - e sono pronti per questa gara. Sappiamo che la partita è importante, possiamo puntare a qualcosa di mai fatto prima. A tal proposito la squadra dovrà stare attenta a non sprecare energie mentali nell’avvicinamento all’incontro».

Se per Gibilterra la partita di stasera si può considerare l’ultima chance per salire in Nations League C (cosa che accadrebbe solo in caso di vittoria della squadra della Rocca) anche in caso di pareggio San Marino avrebbe a disposizione anche la gara di lunedì in Liechtenstein per guadagnarsi il primo posto nel Girone. Cevoli però non vuole fare calcoli e punta alla vittoria: «Personalmente vorrei chiudere subito il discorso».