Miramari e D’Amore sul futuro a Forlì e Imola: “Vedremo”

Il rammarico sfiora la festa della vittoria ma non offusca la gioia dei protagonisti tutti al centro del campo con il sindaco Zattini ed il presidente Cappelli per la foto da consegnare alla storia: «Ci stiamo preparando per la serie C - urla a gran voce il presidente Gianfranco Cappelli - Le porte del Forlì calcio sono aperte a tutti gli imprenditori che vogliono far emergere la città anche in campo calcistico».

Alessandro Miramari che ha fatto impennare l’applausometro quando è stato chiamato dall’addetto stampa Francesco Zambianchi, spiega con le parole del pater familias il blocco che ha frenato il Forlì nell’ultimo atto prima della poule scudetto: «Il calcio è uno sport in cui la componente emotiva incide parecchio e noi in questa occasione ne abbiamo sofferto in maniera determinante. Contro queste formazioni o fai una partita di categoria oppure si può andare incontro a sconfitte di questa natura subendo anche quattro gol. Devo dire che in settimana non siamo riusciti a preparare la partita come avremmo voluto, mi dispiace ma queste cose possono accadere, la speranza è quella di far meglio fra sette giorni».

Lo sguardo infatti è già proiettato alla poule scudetto, avversarie Livorno e Sambenedettese di cui si conoscerà oggi o domani l’esatto calendario. «La nostra idea è quella di provare a vincere ma a questo punto della stagione occorre vedere in quali condizioni ci arrivano le squadre».

Infine il futuro. Alessandro Miramari ammette che i primi colloqui con la dirigenza sono iniziati: «Con la società abbiamo iniziato a confrontarci. Devo dire che, come staff, siamo stati benissimo. Adesso ci ritroveremo a bocce ferme con serenità mettendoci intorno ad un tavolo per capire se c’è la volontà di andare nella stessa direzione».

Nonostante il successo, Gianni D’Amore non trova particolari motivi di esaltazione. «Vittoria meritata dopo una buona partita anche se non avevamo particolari motivazioni. Quello che mi soddisfa maggiormente è che l’Imolese in tutte le partite ha provato a giocare le proprie chance. Giudico il nostro campionato molto positivo ed il sesto posto è un risultato davvero molto soddisfacente. A questo va aggiunta la vittoria nella classifica Giovani D valore. Futuro? Martedì mi incontro con il direttore e vedremo».

