Milano Marittima su Sky con “Calciomercato-L’originale”

Dopo l’Open di Golf e il passaggio del Tour de France, a Cervia continuano gli appuntamenti con il grande sport. Per una settimana Milano Marittima sarà tappa del tour della trasmissione “Calciomercato-L’originale”, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now.

Il programma, che quest’anno sarà interamente in tournée dalle principali località turistiche, ha scelto Cervia Milano Marittima come cornice nella prima settimana di luglio.

Da domani a venerdì sarà possibile partecipare al programma, trasmesso in diretta tutte le sere dalla Rotonda Primo maggio secondo il seguente calendario: lunedì, martedì e venerdì dalle 23.30, dopo le partite degli Europei, che il pubblico potrà seguire sul maxischermo posizionato in viale Gramsci; mercoledì e giovedì la trasmissione andà in onda dalle 23. Giovedì, inoltre, alle ore 21 è in programma il concerto di Alessandro Bonan, autore e interprete anche della nuova canzone “Un’emozione a pelle”.